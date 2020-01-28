10 يونيو.. طعن متهمي "أحداث المطرية" على أحكام سجنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

حددت محكمة النقض جلسة 10 يونيو، أولى جلسات نظر طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المطرية" على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ 10سنوات.

من المقرر نظر الطعن أمام دائرة الأربعاء "د".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قضت في 2018 بالسجن المؤبد لـ 14 متهما في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير2015 كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهما من بينهم 9 أحداث.

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كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

كما ووجهت لهم تهم قتل مجند شرطة وإصابة ضابط والتعدي على 22 آخرين بينهم سيدات من معارضي الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات عامة منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تعد من ضمن المفرقعات، وذلك على خلفية أحداث العنف التي شهدتها المطرية في يناير 2015 وأصدرت المحكمة أحكامها المتقدمة.