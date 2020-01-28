المحكمة التأديبية: تأييد مجازاة مسئول بالمركزي للمحاسبات أهان جهة عمله أمام القضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمتضمن مجازاة مسئول شئون قانونية بالجهاز المركزي للمحاسبات بعقوبة التنبيه، لإهانته جهة عمله أمام القضاء، ورفضت المحكمة طعنه، كما رفضت طلب تعويضه بمبلغ 100 ألف جنيه.
تبين للمحكمة، أن الطاعن خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف اللوائح والتعليمات وظهر بمظهر غير لائق أثناء مرافعته أمام محكمة القضاء الإداري في الدعوى المقامة منه ضد الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قام بنعت المذكرة المقدمة من الجهاز، وذم بها بصوت مرتقع أمام هيئة المحكمة ونهره القاضي ثم اعتذر للمحكمة، مما دعاها إلى عدم إثبات الذم بمحضر الجلسة.
وثبت، أن مسلك الطاعن يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة للوائح والتعليمات وإخلالًا بكرامة الوظيفة بالإساءة علنًا إلى جهة عمله والحط من شأنها وقدرها والنيل من هيبتها واحترامها، ويكون قرار مجازاته صحيح وسليم قانونًا.
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