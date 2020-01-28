"شوية إنفلونزا".. مصدر بالصحة ينفي إصابة رضيع بالكورونا المستجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة، صحة ما تردد عن إصابة رضيع بفيروس كورونا المستجد، بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن الطفل كان مصابا بإنفلونزا موسمية يُصاب بها العديد من المواطنين في هذا الوقت من العام.

وأضاف: "الطفل كان عنده شوية برد، وتم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة واستقرت حالته حاليا، وهو متواجد في منزل أهله".

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كانت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية أصدرت بيانا عن حالة الطفل، قائلة إنه تم دخول طفل حديث الولادة بعمر شهرين من أبناء مركز برج العرب، غرب الإسكندرية إلى مستشفى سهلا الخاص يوم 21 يناير الجاري بعد الاشتباه بإصابته بنزلة شعبية، لافتة إلى أنه أجرى مراحل علاجه ليخرج من المستشفى يوم 25 من الشهر نفسه بعد تحسن حالته.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية علاء عثمان، أن تحاليل الفيروسات أظهرت إصابة الطفل بفيروس كورونا من نوع OC43؛ وهو من فيروسات كورونا الشائعة؛ والتي تسبب ظهور أعراض نزلات البرد البسيطة كالرشح والسعال وارتفاع درجة الحرارة؛ لافتاً إلى أنها لا تسبب أعراضا أشد إلا في حالات مرض نقص المناعة وبعض مرضى القلب والأطفال وكبار السن.

وأوضح "عثمان"، الفرق بين النوعين؛ حيث إن فيروس كورونا من نوع OC43 يختلف عن فيروس كورونا المستجد 2019-nCoV؛ والذي ظهر في مقاطعة "هوبي" بالصين، وبدأ في الانتشار داخل الصين وشرق آسيا وعدد آخر من دول العالم، مسبباً عددا كبيرا من الوفيات والإصابات، كما أنه يختلف عن الفيروس المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة "سارس" SARSCoV، أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس" MERS-CoV.