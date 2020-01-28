إدراج الوادي الجديد ضمن مبادرة "أبو هشيمة" لإعمار القرى الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد- محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه جرى الاتفاق على إدراج إحدى قرى المحافظة، ضمن مبادرة أبو هشيمة لإعادة إعمار القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأضاف المحافظ، أنه وجه الشكر للمهندس أحمد أبو هشيمة القائم على المبادرة، لدوره في دعم جهود الدولة في توفير حياة كريمة ورفع المعاناة عن أهالي القرى الأكثر احتياجًا.