الإجازة منعت كارثة.. سقوط عمود كهرباء بجوار مدرسة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة: تعرض عمود كهرباء، بجوار سور مدرسة وجيه أباظة، بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، للسقوط أعلى سيارة ملاكي. وقال محمد محمود، من سكان المنطقة: "العديد من أعمدة الحي متهالكة ومعرضة لنفس المصير، والحمد لله إن الطلاب في إجازة نصف العام حاليًا، وإلا لحدثت كارثة نظرًا لمرور أعداد كبيرة من طلاب المدرسة والمدارس الأخرى المجاورة من هذا الطريق".

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