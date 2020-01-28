​شيخ الأزهر ردا على رئيس جامعة القاهرة: حذف التراث بأكمله ليس تجديدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن حذف التراث بأكمله ليس تجديدا بل إهمال، مشيرا إلى أن منهج الأشاعرة لا يقوم على أحاديث الأحاد، وأنهم يعتمدون على الأحاديث المتواترة.

وأضاف الطيب في تعقيبه على كلمة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة باليوم الثاني لمؤتمر الأزهر لتجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي عقد الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة، أن "التراث حمله مجموعة من القبائل العربية القديمة الذين وضعوا أيديهم على مواطن القوة والتاريخ، وأن العالم الإسلامي كانت تسيره تشاريع العلوم الإسلامية قبل الحملات الفرنسية".

وأضاف شيخ الأزهر، أن اتهام التراث بأنه يورث الضعف والتراجع يعد مزايدة على التراث، وأن مقولة التجديد تراثية وليست حداثية.

وأشار إلى أن "الفتنة التي نعيشها الآن سياسية وليست تراثية، وأن السياسة تخطف الدين اختطافا حينما يريد أهلها أن يحققوا هدف مخالف للدين، مثلما حدث في الحروب الصلبية وغيرها".

وتابع: "ماهي مبرات الكيان الصهيوني في استعمار دول غير تابعة لهم إلا من خلال الاستناد إلى نصوص في التوراة لكى يحققوا أهدافا تخالف تعاليم الدين؟".

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كان رئيس جامعة القاهرة، قال في كلمته إنه لابد من تطوير العقل الديني وفق متطلبات العصر، متابعا: "لا زلنا أسرى أفكار الأشعرية والمعتزلة، وأن العقيدة الأشعرية تقوم في جزء كبير منها على أحاديث الآحاد".

وعقب رئيس جامعة القاهرة على رد فضيلة الإمام الأكبر بقوله: "إن البعض فسر حديثي عن الأشاعرة بشكل خاطئ، أنا أعي تماما ما أقوله، ولي مؤلفات وكتب تدرس في الجامعات منذ فترة طويلة".

وأشار إلى أنه أراد من كلمته تصحيح معنى المفاهيم الهامة التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية "لست من دعاة هدم التراث أو حذفه، وإنما يجب مراعاة عدد من المقومات الهامة عند الأخذ به".

وقال رئيس جامعة القاهرة، "من يعتقد بعصمة التراث فعلية أن يراجع نفسه جيدا، والجميع يصيب ويخطئ، وأنا مسلم ولست أشعري أو اتبع أي تيار آخر".

وتابع الخشت:" أحترم الأزهر بشدة وأتفق معه في بعض الأمور وأختلف في أخرى، موجها رسالة لفضيلة الإمام الأكبر قائلاً: "أحترم رأيك بشدة ولست معك في كل شيء ولست ضدك".