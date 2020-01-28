15 مليارديرا يخسرون 25.7 مليار دولار في 24 ساعة بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات قائمة بلومبرج، أن 15 مليارديرا تجاوزت خسارة كل واحد منهم مليار دولار خلال آخر 24 ساعة، مع المزيد من التراجع في الأسواق المالية، وهبوط المؤشرات الأمريكية بأكثر من 1.5% خلال جلسة أمس الاثنين، مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبلغ مجموع خسارة المليارديرات الـ 15 الأكثر خسارة خلال جلسة أمس، والذين تضمنوا أغنى 9 مليارديرات على مستوى العالم، نحو 25.71 مليار دولار بنسبة 2.5% من مجموع ثرواتهم.

وخسر الفرنسي وارن بافيت- ثالث أغنى رجل بالعالم- نحو 3.91 مليار دولار من ثروته في آخر 24 ساعة لتصل إلى 98.3 مليار دولار، كما خسرت الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز (المركز 15 عالميا بقائمة الأغنياء) نحو 2.63 مليار دولار لتصل ثروتها إلى 56.8 مليار دولار.

وفقد الأمريكي شيلدون أديلسون (المركز 26 عالميا) نحو 2.03 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 36 مليار دولار، وخسر الأمريكي جيف بيزوس (المركز الثاني عالميا بقائمة بلومبرج) نحو 1.94 مليار دولار لتصل ثروته إلى 114 مليار دولار، وخسر الأمريكي وارن بافت (الرابع عالميا) نحو 1.71 مليار دولار لتصل ثروته إلى 87.7 مليار دولار.

وخسر المكسيكي كارلوس سليم (التاسع عالميا) نحو 1.66 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 60.9 مليار دولار، وفقد الإسباني أمانسيو أورتيجا (السادس عالميا) نحو 1.53 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 72.3 مليار دولار، وخسر الياباني تاداشي ياناي (المركز 34 عالميا) نحو 1.47 مليار دولار لتصل ثروته إلى 27.8 مليار دولار.

وفقد الأمريكي لاري بيج (السابع عالميا) نحو 1.39 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 68.5 مليار دولار، وخسر الأمريكي سيرجي برين (الثامن عالميا) نحو 1.34 مليار دولار لتصل ثروته إلى 66.5 مليار دولار، وفقد الفرنسي فرانسوا بينولت (المركز 22 عالميا) نحو 1.31 مليار دولار لتصل ثروته إلى 39.8 مليار دولار.

وخسر الأمريكي لاري إليسون (المركز 13 عالميا) نحو 1.28 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 59.2 مليار دولار، كما فقد الأمريكي بيل جيتس (الأول عالميا بقائمة بلومبرج) نحو 1.21 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 114 مليار دولار.

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وفقد الصيني جاك ما (المركز 19 عالميا) نحو 1.17 مليار دولار من ثروته لتصل إلى 45.7 مليار دولار، وخسر الأمريكي مارك زوكربيرج (الخامس عالميا) نحو 1.13 مليار دولار لتصل ثروته إلى 81.9 مليار دولار.

وكانت الأسهم الأمريكية عانت أسوأ جلساتها في أكثر من ثلاثة أشهر، أمس الاثنين، مع تمديد الصين عطلة السنة القمرية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، مما أجج المخاوف من الأثر الاقتصادي لجهود احتواء الفيروس على اقتصاد الصين، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 455.63 نقطة بما يعادل 1.57% إلى 28534.1 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 52.02 نقطة أو 1.58% ليسجل 3243.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 175.60 نقطة أو 1.89% إلى 9139.31 نقطة، وفقا للوكالة.

كما تراجعت الأسهم الأوروبية أكثر من 2% أمس الاثنين، بسبب الضرر المحتمل على الأعمال من فيروس سريع الانتشار، وذلك بعد أن زاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم عمليات حظر السفر ومدد عطلة العام القمري الجديد، بحسب الوكالة.

وشملت الخسائر أكثر من 97 بالمئة من الأسهم على المؤشر "ستوكس 600" ليسقط الكثير منها من فوق مرتفعات قياسية، ماحيا حوالي 180 مليار يورو من القيمة السوقية لمؤشر الأسهم الأوروبية.

وكانت أسهم مصنعي المنتجات الفاخرة وشركات الطيران والفنادق، التي تشهد طلبا كبيرا من المستهلكين الصينيين، أكبر المتأثرين بالهبوط. وفقدت كبرى شركات تصنيع المنتجات الفاخرة في أوروبا أكثر من خمسين مليار دولار من القيمة السوقية منذ بدء انتشار الفيروس الأسبوع الماضي.

وانخفضت أغلب مؤشرات الدول الرئيسية في أوروبا أكثر من 2% أمس، بينما فقد كل من القطاعات الإقليمية 1% على الأقل.