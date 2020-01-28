دبلوماسي روسي: وقف العمليات القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء إن نظام وقف الأعمال القتالية في ليبيا ينفذ بشكل عام، لافتا إلي وجود بعض الانتهاكات وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح الدبلوماسي الروسي في تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم" أن هناك التزام بوقف إطلاق النار، ولكن هناك عدة انتهاكات، في ظل أن الجيش الليبي تحاربه جماعات مسلحة وغالبا ماتكون ذات طبيعة متطرفة، مؤكدا أن روسيا تؤيد اجتماع الأطراف حول جلسة اللجنة العسكرية الليبية بأسرع وقت ممكن.
ونوه بوجدانوف، بأنه لا يستبعد أن يقوم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بزيارة جديدة إلى موسكو، وقال "لدينا اتصالات مع جميع الأطراف".
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