أكد القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عن حركة حماس سيشاركون في اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لبحث آليات الردعلى خطة السلام التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال عزام الأحمد، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية: دعونا حركة حماس لحضور اجتماع القيادة الطارئ، وسيحضرون الاجتماع.
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس الإثنين، المجتمع الدولي، بمقاطعة الخطة الأمريكية المرتقبة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي التي لطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم لها، ويرون أنها منحازة إلى إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تشارك في اجتماع السلطة الفلسطينية ردًا على خطة "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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