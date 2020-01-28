اليابان ترصد أول ظهور لـ"كورونا" غير مرتبط بالسفر للصين وإصابة 6 حالات

رصدت اليابان أول ظهور لفيروس "كورونا "غير مرتبط بالسفر للصين، وبذلك ارتفعت حالات الإصابة إلى 6 حالات عقب تسجيل حالتي إصابة جديدتين، إحداهما لسائق حافلة سياحية لم يذهب إلى مدينة "ووهان" وسط الصين وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن سائق الحافلة لم يقم بزيارة مدينة ووهان بمقاطعة "هوبي" الصينية التي تفشى بها الفيروس، مشيرة إلى أن هذا يعد أول شخص يتأكد إصابته بالفيروس دون وجوده بالمدينة.
من جانبه أعلن وزير الصحة الياباني "كاتسونوبو كاتو"
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.
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