عريقات يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بحل الدولتين

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادونوف، اليوم الثلاثاء، أن أسس السلام العادلوالشامل لحل القضية الفلسطينية، والمتمثلة في إنهاء الاحتلال، ودولتين على حدود 1967، ولا للاستيطان ولا للضم.
قال عريقات في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إنه تم التأكيد خلال اللقاء مع ميلادونوف، على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة، وعلى رأسها القرار رقم (2334)، ومبادرة السلام العربية التي تُعتبر الأساس للسلام الدائم والشامل.
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