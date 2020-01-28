الاحتلال الإسرائيلي يستولي على أراضٍ لتوسيع مستوطنة شمال الخليل

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطيني، حسن بريجية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ زراعية، لتوسيع مخطط هيكلي لمستوطنة شمال الخليل، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباءالشرق الأوسط .
قال بريجية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الثلاثاء، هناك مخطط يتضمن توسيع حدود مستوطنة أصفر على أراضي بلدتيسعير والشيوخ شمال الخليل"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدف للاستيلاء على الأراضي والحقول الزراعية لصالح توسيع المستوطنة المذكورة.
وفي سياق متصل، اقتحم مستوطنون من مستوطنة "يتسهار" قرية عينابوس جنوب نابلس، وأشعلوا النيران بمدرسة عينابوس الأساسية، وخطوا شعارات عنصرية في المكان.
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