قضت محكمة الوزراء الكويتية بحبس أول وزير بتاريخ الكويت علي العبيدي، 7 سنوات لاعتداء على أموال المكتب الصحي في امريكا. ويواجه الوزير السابق العبيدي، والمتهمون الآخرون، قضيتين تتعلقان بالاعتداء على المال العام، إحداهما شبهة جريمة فساد تتعلق بقيام المتهمين بإبرام عقود تخص الوزارة خلال عامي 2014 و2015، وقد بدأت محكمة الوزراء محاكمتهم فيها منذ قرابة شهر. بإبرام عقود تخص الوزارة خلال عامي 2014 و2015، وقد بدأت محكمة الوزراء محاكمتهم فيها منذ قرابة شهر. وسبقتها قضية أخرى تتعلق باتهام العبيدي، وقياديين سابقين في وزارة الصحة، بالاعتداء على المال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية. المال العام بواقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية. وشهد قطاع الصحة في الكويت، خلال السنوات الأخيرة، مخالفات مالية كبيرة، تتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات والملاحظات المالية والإدارية، وفقًا لتقارير رسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة بتاريخ الكويت.. حبس وزير الصحة الأسبق لاعتدائه على المال العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.