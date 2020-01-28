فلسطين تطلب عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث "صفقة القرن"

طلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت المقبل . عباس، يوم السبت المقبل .

وصرح مصدر دبلوماسي عربي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بأن طلب عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بصفقة القرن التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن القضية الفلسطينية . هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بصفقة القرن التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم بشأن القضية الفلسطينية .

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