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قتلى في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

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أعلنت مصادر أمنية ومحلية متطابقة، اليوم الثلاثاء، سقوط العديد من القتلى في هجوم  استهدف قرية سيلغادجي في إقليم سوم بشمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني "وقع هجوم في قرية سيلغادجي". وأضاف "يصعب تحديد حصيلة الضحايا لأنها أرقام ذكرها أشخاص فروا من البلدة وتتراوح بين عشرة قتلى وثلاثين قتيلاً".

من جهته، نقل مسؤول محلي في بورزانغا (شمال) عن سكان وصلوا الأحد، إلى البلدة أن "الإرهابيين طوقوا السكان في السوق قبل فصلهم إلى مجموعتين".

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وأضاف أن "الرجال تم إعدامهم وطلب من النساء مغادرة القرية".

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