مقتل 12 شرطياً في هجوم لطالبان شمال أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان اليوم الثلاثاء، مقتل 12 على الأقل من أفراد الشرطة، في هجوم شنه مسلحون من طالبان على مركز للشرطة في إقليم بغلان شمالي أفغانستان.

وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي وقع ليلاً في مدينة بول خمري عاصمة الإقليم، بحسب ما ذكره سامي الدين نظير، العضو في مجلس الإقليم.

كما أكد أسد الله شهباز، النائب البرلماني عن بغلان، مقتل 12 على الأقل من أفراد الشرطة.

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وكانت طالبان هاجمت في سبتمبر الماضي، بول خمري، في محاولة منها لاجتياحها، ثم طردتها قوات الأمن من المدينة بعد أيام.

وكان بغلان من أكثر الأقاليم اضطرابا في أفغانستان العام الماضي.