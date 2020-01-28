بومبيو يدين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران وحزب الله في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، إن واشنطن تدين الهجمات الوحشية لروسيا وإيران والأسد وحزب الله في شمال سوريا.

وأضاف في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، “هجمات روسيا وإيران والأسد تحول دون تثبيت الهدنة في شمال سوريا”.

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وكان رتل عسكري تركي دخل، مساء الاثنين، إلى سوريا عبر معبر كفرلوسين في شمال إدلب، بحسب ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن الرتل مكوّن من 30 آلية عسكرية تركية، بينها أكثر من 12 عربة مصفحة، تحمل معدات لوجستية وجنوداً اتجهت إلى جنوب إدلب.

وأضاف المرصد أن القوات التركية تعمل على إنشاء نقطة جديدة في إدلب، كانت استطلعت موقعها قبل أشهر، في حين باتت النقطة التركية في معرحطاط شبه محاصرة من قبل قوات النظام السوري.