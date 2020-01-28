توسع مصري بالتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط

وقعت مصر اتفاقيتين جديدتين مع شركة “إكسون موبيل”، للتنقيب عن النفط والغاز، قبالة سواحلها في البحر الأبيض المتوسط. وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الثلاثاء، عن أنه وقع الاتفاقيتين باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار، ومنح توقيع 17 مليون دولار لحفر 7 آبار للتنقيب.

وقال الملا، في بيان صحفي حصلت “رويترز” على نسخة منه، أن “عودة شركة إكسون موبيل، أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة، يمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية”.

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وأضاف، أن قطاع البترول استطاع منذ حزيران العام 2014 وحتى الآن، توقيع 82 اتفاقية بترولية جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى حوالي 16 مليار دولار.

وفتح اكتشاف “إيني” الإيطالية لحقل “ظُهر” في العام 2015، الذي يحوي احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في مصر بحثا عن النفط. وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة بعد اكتشافات كبيرة للغاز في الأعوام القليلة الماضية