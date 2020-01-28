كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج تعلق خدمة السكك الحديدية في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء بأن خدمة السكك الحديدية عالية السرعة بين المدينة، والبر الرئيسي للصين سيتم تعليقها اعتبارا من 30 يناير، كما سيتم تعليق جميع خدمات العبارات عبر الحدود في محاولة لوقف انتشار الأمراض من فيروس الكورونا.

وأعلنت لام وهي ترتدي قناع الوجه فى مؤتمر صحفى، أن عدد الرحلات الجوية الى البر الرئيسى للصين سوف يتم تخفيضها إلى النصف، وسيتم تعليق تصاريح السفر الشخصية للبر الرئيسى الصينى إلى المدينة. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وظهر الفيروس في مدينة ووهان، وتبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، ووضعت جميعها تحت الحجر الصحي، مع إغلاق جميع وسائل النقل والتجمعات العامة تقريبًا.

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ويعيش عشرات الملايين في هوبى في شكل من أشكال قيود السفر، في محاولة لخنق الفيروس قبل أن يتمكن من الانتشار خارج الصين وخارجها.

وصرحت اللجنة الوطنية للصحة، بأن عدد الحالات المؤكدة في الصين ارتفع إلى 4515 حتى يوم الاثنين، من 2835 في اليوم السابق.

وتراجعت الأسهم العالمية مرة أخرى حيث بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، وانخفضت عملة اليوان الصينية إلى أضعف مستوياتها في عام 2020 مع قلق المستثمرين من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب حظر السفر خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي مدتها الصين في محاولة ل إبقاء الناس معزولين في المنزل.

