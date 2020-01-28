كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: العلاقات التجارية بعد البريكست تعتمد على احترام معايير الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الوزيرة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، اليوم الثلاثاء، إن حجم ونطاق العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعتمد على توافق الأخيرة مع قواعد الكتلة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت لدى وصولها إلى محادثات وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "كلما زادت فرص الوصول إلى سوقنا الداخلي الذي تريده المملكة المتحدة، كلما توجب علينا التقارب حول القواعد والمعايير.. إذا لم تكن هناك ضمانات واضحة للمواطنين والشركات، وإذا لم تكن هناك ضمانات متكافئة للمنافسة الموالية، فلن يكون الانفتاح التجاري للاتحاد الأوروبي كاملًا."

وأضافت أن "درجة الانفتاح الاقتصادي لدينا تعتمد على درجة التقارب التي سنحصل عليها.. إذا كان بوريس جونسون يريد صفقة في 11 شهرًا بدون حصص صفرية وبدون تعريفة جمركية، فنحن بحاجة إلى ضمانات من الإغراق الصفري".

وتابعت قائلة "من المستحيل تصور نظام تجاري جديد تمامًا خلال 11 شهرًا... إنه غير واقعي".

