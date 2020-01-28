كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا.. 3 مناطق في الشرق الأقصى تغلق حدودها مع الصين بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت ثلاث مناطق في الشرق الأقصى الروسي حدودها مع الصين حتى 7 فبراير وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في الصين، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء عن حاكم منطقة خاباروفسك قوله، اليوم الثلاثاء.

وقالت "تاس"، إن عمليات الإغلاق تؤثر على المعابر الحدودية في مناطق الحكم الذاتي اليهودي وخاباروفسك وآمور.

وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد واحتوائه، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، في اجتماع مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يوافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال "تيدروس"، إنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء.

Advertisements

ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.

وصفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "حالة طارئة في الصين" في 23 يناير، لكنها لم تصل إلى حد إعلانها حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.

قالت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب، إنها ستقوم بإجلاء بعض المواطنين من مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين ومركز اندلاع المرض.

ووهان، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، تم فرض حظر افتراضي على جميع وسائل النقل والتجمعات العامة تقريبًا.

يعيش عشرات الملايين في مقاطعة هوبي، حيث تقع ووهان، في شكل من أشكال قيود السفر في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

يمكن أن يسبب فيروس كورونا الالتهاب الرئوي، ولكن من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة ذلك ومدى انتشاره بسهولة.