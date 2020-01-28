كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب عن خطة السلام: "منطقية بالنسبة للجميع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن عن اقتراحه للسلام في الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، وأنه يعتقد أن الفلسطينيين سيوافقون عليه، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأكد ترامب في مقابلته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي، أن خطته "منطقية بالنسبة للجميع".

وسيلقي ترامب تصريحات مشتركة مع نتنياهو في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، لتوضيح خطته، حيث يعتزم المسؤولون الأمريكيون توليد الزخم نحو حل واحدة من أكثر الصراعات صعوبة في العالم.

ويخشى الفلسطينيون أن تبدد الخطة آمالهم في إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

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وتابع ترامب: "ربما لن يرغبوا في البداية، لكنني أعتقد في النهاية أنهم سيفعلون". موضحًا، إنه أمر جيد للغاية بالنسبة لهم. لذلك سوف نرى ما يحدث، الآن بدونهم، نحن لن نستطيع القيام بالصفقة"، مضيفًا: "نعتقد أن هناك فرصة جيدة للغاية لأنهم يريدون ذلك".

وبعد جلسته مع نتنياهو، التقى ترامب بشكل منفصل مع بيني جانتز، رئيس حزب "بلو أند وايت" في إسرائيل، وهو منافس رئيس الوزراء اليميني في انتخابات 2 مارس.

وصرح جانتز للصحفيين في وقت لاحق "خطة الرئيس للسلام هي علامة فارقة وتاريخية بالفعل، سوف أعمل على تنفيذها من داخل الحكومة الإسرائيلية المستقرة، إلى جانب الدول الأخرى في منطقتنا".