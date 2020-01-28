كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: يجب الحفاظ على سيادة العراق ضد مواجهة إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، على هجوم السفارة الأمريكية في بغداد، قائلًا: "اعتداء خطير على السيادة العراقية".

وكتب بومبيو، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، طالب فيها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى "الحفاظ على سيادة العراق واتخاذ إجراءات فورية لحماية منشآتنا الدبلوماسية كما ينص القانون الدولي".

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وعبر وزير الخارجية مايك بومبيو، لعبد المهدي عن غضبه الشديد للهجمات المستمرة التي تشنها الجماعات المسلحة الإيرانية على المنشآت الأمريكية في العراق، حسبما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس.

وشدد بومبيو، على عبد المهدي مرة أخرى على أن هذه الهجمات تظهر تجاهلا متعمدا للسيادة العراقية، وفشلا في كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الخطيرة. وأعرب عن تقديره لالتزام رئيس الوزراء العراقي بتعزيز الأمن لحماية الأفراد والمرافق الدبلوماسية الأمريكية.