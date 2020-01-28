كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصص: أسبوع واحد يكفي للشفاء من أعراض فيروس كورونا الخفيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف متخصص في اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، أن أسبوع واحد يكفي للشفاء من أعراض فيروس كورونا الخفيف.

صرح بذلك لى شينغ وانغ، فى مؤتمر صحفى فى بكين، حيث قال، أيضًا، إن أعراض فيروس كورونا الخفيف لا تمثل الالتهاب الرئوى، ولكن مجرد حمى طفيفة.

من ناحية أخرى، قال جياو ياهوي، من مكتب الإدارة الطبية في المركز الوطني للصحة، إن الصعوبات التي يواجهها المرضى في الوصول إلى أسرة المستشفيات لعلاج الفيروس قد تم تخفيفها، ولكن لا يزال هناك نقص في دعاوى الحماية.

وكانت قد أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، يوم الأحد 26 يناير، أن قدرة فيروس كورونا الجديد على الانتشار تتعزز وتتزايد، وأن العدوى قد تستمر في الارتفاع، حيث أُصيب نحو 2000 شخص في الصين و 56 قتيلاً بالمرض.

وقال وزير الصحة الوطنية الصينية، ما شياووى، إن فترة حضانة فيروس كورونا يمكن أن تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، وأن الفيروس معدي خلال فترة الحضانة، وهو ما لم يحدث مع مرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس)، حسب وكالة رويترز.

وأضاف "ما"، في مؤتمر صحفي مزدحم في اليوم الثاني من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة: "وفقًا للمعلومات السريرية الأخيرة، فإن قدرة الفيروس على الانتشار تبدو أقوى إلى حد ما، معرفة الفيروس محدودة"..

Advertisements

وأوضح "ما"، أن جهود الاحتواء، التي شملت حتى الآن قيود النقل والسفر وإلغاء الأحداث الكبرى، ستتكثف.

وقد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد واحتوائه، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، في اجتماع مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يوافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال "تيدروس"، إنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء.

ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.

وصفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "حالة طارئة في الصين" في 23 يناير، لكنها لم تصل إلى حد إعلانها حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.