كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 11 شخصا في هجوم لطالبان على قاعدة للشرطة شمال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم مسلحو طالبان قاعدة للشرطة في شمال أفغانستان، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 11 شخص، وهناك اشتباه في تلقيهم مساعدة من احد رجال الشرطة في الداخل، وفقا لتصريحات مسؤولون حكوميون محليون لشبكة "ايه بي سي نيوز".

قام المتمردون أولًا بتجاوز نقطة تفتيش بالقرب من القاعدة في وقت متأخر من يوم الاثنين، ويبدو أنهم كانوا قادرين على اختراق المجمع بسهولة لأن شرطيًا ساعدهم وفتح الباب أمامهم.

تم تقديم هذه التفاصيل من قبل ماب الله الله غفاري، وهو عضو مجلس محلي في محافظة بغلان حيث وقع الهجوم. واوضح مسؤول شرطة محلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يُسمح له بإطلاع الصحفيين على الهجوم نفس الرواية.

كانت الهجمات الداخلية ثابتة طوال النزاع المستمر منذ 18 عامًا في أفغانستان، حيث استهدفت قوات الولايات المتحدة وحلف الناتو في معظم الأحيان. ولكن عندما يتم استهداف قوات الأمن الأفغانية، فإن معدل الإصابات يكون في كثير من الأحيان أعلى من ذلك بكثير.

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في يوليو الماضي، قتل جنديان امريكيين على يد جندي أفغاني في مقاطعة قندهار الجنوبية. تم إطلاق النار وإلقاء القبض عليه. في سبتمبر، أصيب ثلاثة من الأفراد العسكريين الأمريكيين عندما أطلق أحد أفراد شرطة النظام المدني الأفغاني النار على قافلة عسكرية في قندهار أيضًا.

ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم الاثنين على مشارف بولي خومري، عاصمة إقليم باغلان. لكن لطالبان وجود قوي في المقاطعة وكثيرا ما يستهدفون قوات الأمن الأفغانية في المدينة وحولها.

في سبتمبر الماضي، هاجم المتمردون بولي خومري وسدوا الطريق السريع الرئيسي في المدينة إلى العاصمة كابول لأكثر من أسبوع. تسيطر طالبان على حوالي نصف البلاد.

تحاول الولايات المتحدة وحركة طالبان حاليًا التفاوض على خفض الأعمال القتالية أو وقف إطلاق النار. من شأن ذلك أن يسمح بالتوقيع على اتفاقية سلام يمكن أن تعيد ما يقدر بنحو 13000 جندي أمريكي إلى الوطن، وتفتح الطريق أمام صفقة أوسع بعد الحرب للأفغان.