كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تايلاند إلى 14 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤلو الصحة في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تخطط لفحص جميع الوافدين من الصين بحثًا عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأكدت ست حالات إصابة أخرى بين هؤلاء الزوار، ليصل عددهم إلى 14.

من ناحية أخرى، ذكرت سلطات السياحة التايلندية أن عدد السائحين الصينيين إلى تايلاند من المتوقع أن يهبط من 2 إلى 9 ملايين هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، حسب وكالة رويترز.

وقال سوخوم كانشانابيمي، السكرتير الدائم لوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إنه تم نصح التايلانديين بتجنب السفر غير الضروري إلى الصين.

وأضاف "سوخوم": "الآن سنقوم بتوسيع نطاق الفحص ليشمل جميع الصينيين من الصين ونعد معدات لفحص 100 ٪".

يبلغ عدد الحالات التي توفت بعد تفشي المرض 106 أشخاص، رغم أنه لم تقع أية وفيات خارج الصين.

تايلاند لديها ثاني أكبر عدد من الحالات خارج الصين، على الرغم من أنها أقل بكثير من 4515 إصابة في الصين.

وقال مسؤول الصحة، تاناراك بلابات، للصحفيين، إن خمسة من المرضى من بين الحالات الجديدة في تايلاند، تتراوح أعمارهم بين 6 و 70 سنة، جاءوا من مقاطعة هوبي الصينية، وينتمون إلى عائلة واحدة. والسادس من مقاطعة تشونجتشينج.

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وأضاف تناراك نائب المدير العام لقسم مكافحة الأمراض، أنه تم نقل أحد الركاب من بين عائلة مكونة من سبعة مسافرين معًا إلى المستشفى بعد ظهور الأعراض عليه عند الوصول.

وأوضح، أن أفراد الأسرة الأربعة الآخرين تعرضوا للحجر الصحي بعد ظهور الأعراض بعد المراقبة.

وكانت تايلاند قد قامت في وقت سابق، بفحص المسافرين فقط من مدينة ووهان بوسط الصين، وهي مركز تفشي المرض، ومدينة جوانجتشو الجنوبية وشانجتشون الجنوبية الشرقية عبر خمسة مطارات، من سوفارنابومي في بانكوك إلى المسافرين في شيانج ماي، ودون موينج، وفوكيت، وكرابي.

وقالت هيئة السياحة التايلندية، إنها تتوقع أن ينخفض عدد السياح الصينيين بمقدار 2 مليون إلى 9 ملايين هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

تضررت السياحة بشدة من الحظر الذي تفرضه الصين على جميع الجولات الجماعية حيث تعد الصين أكبر مصدر للزائرين في تايلاند.

تشير تقديرات وزارة السياحة إلى أن انخفاض السفر من الصين قد يؤدي إلى خسارة 50 مليار باهت (1.52 مليار دولار) من إيرادات السياحة.

وصرح حاكم تات يوتاساك سوباسورن، في مؤتمر صحفي بأن وزارة السياحة ستقترح على الحكومة تدابير لمساعدة الصناعة.