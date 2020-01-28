كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تمنع القوات الأفغانية من الوصول إلى موقع تحطم طائرة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤولون، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان اشتبكوا في منطقة بوسط البلاد حيث تحطمت طائرة عسكرية أمريكية بينما كانت الحكومة تحاول الوصول إلى موقع الحطام في معقل لطالبان.

وصرح الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن طائرة من طراز E-11A تحطمت في مقاطعة غزنة، ولكن تدعي طالبان أنها أسقطت الطائرة، دون أن تذكر عدد من كانوا على متنها أو إذا قتل أي منهم، حسبما ذكرت رويترز.

وقال خالد ورداك قائد شرطة إقليم غزنة لرويترز، إن قوات الأمن أرسلت إلى الموقع فور تلقي تقرير عن الحادث في منطقة ديه ياك لكن كمين نصبه مقاتلو طالبان.

وأوضح ورداك أنه "بناءً على معلوماتنا، هناك أربع جثث، واثنتان كانتا على قيد الحياة وهما في عداد المفقودين"، مضيفًا أن القوات تلقت لاحقًا أمرًا بالانسحاب، وأنه يتم اتخاذ إجراء محمول جوًا بدلًا من ذلك.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن القوات الأفغانية المدعومة بدعم عسكري أمريكي حاولت الاستيلاء على المنطقة المحيطة بالطائرة المحطمة واشتبكت مع مقاتلي داعش المتشددة.

Advertisements

وأوضح لرويترز أن المحاولة صدت، ولكنه أضاف أن طالبان ستسمح لفريق الانقاذ بالوصول الى الجثث من موقع التحطم.

وأضاف: "مقاتلو طالبان على الأرض أحصوا ست جثث في موقع تحطم طائرة أمريكية"، مؤكدًا أنه على الرغم من أنه كان يمكن أن يكون هناك المزيد، إلا أن الجماعة المسلحة لم تكن متأكدة، لأن الحريق قد حوّل كل شيء إلى رماد.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن الطائرة كانت تقل عن خمسة عندما تحطمت، وقال أحد المسؤولين إن المعلومات الأولية أظهرت أن هناك اثنين على الأقل.

وأوضح مسؤول دفاعي أمريكي لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن الموقع لم يزره من قبل مسؤولون أمريكيون، أو أي أعضاء آخرين في القوة الدولية في أفغانستان، ولكن طالبان تدعي أنها أسقطت الطائرة مضللة، مضيفًا أن تحقيقًا أوليًا أظهر وجود خطأ ميكانيكي.