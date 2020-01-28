كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعث": صفقة القرن مشروع قديم.. ولا خيار أمام الفلسطينيين إلا الصمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الدكتور أسامة شعث السياسي الفلسطيني وخبير العلاقات الدولية، على ماتداولته بعض وسائل الإعلام بشأن نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلان عن خطته "صفقة القرن"، قائلا: إن "الخطة الأمريكية هي مشروع قديم يحمل نفس المضمون ويعاد صياغته بأشكال وأدوات وبأسماء متجددة بين الوقت والأخرى".

وأضاف "شعث"، في تصريح خاص إلي "الخليج 365"، بأنه منذ وعد بلفور ١٩١٧م وما تلاه من مشاريع تصفوية للشعب والأرض والهوية الفلسطينية لم تفلح كل المؤامرات والمخططات من إنهاء وجود الشعب الفلسطيني من أرضه.



وأوضح أنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا الصمود على أرضه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة. وأوضح أنه لا خيار أمام الفلسطينيين إلا الصمود على أرضه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة. وذكر أن اختيار توقيت الإعلان عن خطة ترامب جاء لأسباب عديدة، أهمها محاولته استقطاب اللوبي الصهيوني لدعمه في الانتخابات الرئاسية المزمعة في نوفمبر القادم وحاجته لتعزيز مكانته وشعبيته وخاصة بعدما أقر الكونجرس الأمريكي محاكمته في قضايا عديدة. ونوه الخبير الفلسطيني، إلى أن ترامب أعلن عن عزمه الإعلان عن خطته عدة مرات، بعد انتهاء الانتخابات الإسراىيلية وكان يراهن على فوز حليفه اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي فشل لمرتين متتاليتين في تشكيل حكومة للاحتلال الإسرائيلي، ما دفع ترامب هذه المرة للإعلان عن خطته قبل الانتخابات للتأثير على نتيجتها، في محاولة لدعم نتنياهو المتهم بقضايا فساد. Advertisements وقال الخبير الفلسطيني، إن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبومازن رفضت أي خطة أو صفقة تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس وبحقه في العودة وتقرير المصير والسيادة على أرضه. وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيصمد ويقاوم على أرضه من كل بيت وشارع وقرية ومخيم ومدينة ولن يستسلم ولن تنكسر ارادته رغم الاحتلال وجبروته وبطشه ضد الشعب والأرض والهوية الفلسطينية.

وذكر أن هذه الصفقة الأمريكية هي تكريس للاحتلال وتشريع لوجوده على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة، وبالتالي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام قبل أن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية والإنسانية والسياسية.

