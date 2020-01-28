تمكنت السلطات بضواحي مدينة العرائش من إحباط عملية للهجرة السرية، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن السلطات المعنية تمكنت من إحباط عملية للهجرة السرية، ومصادرة كل ما يتعلق بها، من “زودياك”، وبراميل من البنزين.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أنه كان من المرتقب مغادرة 40 شخصا البلاد في اتجاه إسبانيا، وذلك انطلاقا من دوار “الغديرة”، التابع حضريا للعرائش.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المرشحين للهجرة، استطاعوا الفرار إلى وجهة مجهولة، بينما البحث جاري على المتورطين.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط عملية للهجرة السرية بالعرائش..40 شخصا كانوا يعتزمون مغادرة البلاد في اتجاه إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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