أمير قطر يقبل استقالة رئيس الوزراء ويعين خالد بن خليفة خلفًا له

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أمرين أميريين بقبول استقالة رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، وتعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، خلفًا له.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية، تغريدتين عبر حسابها على تويتر، أعلنت في الأولى قبول أمير البلاد، استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، دون إبداء أسباب الاستقالة.

وفي التغريدة الثانية، أوردت الوكالة، أن الشيخ تميم، قرر تعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء، خلفًا للشيخ عبدالله بن ناصر.

ونص الأمرين الأميريين على العمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية، فيما لم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وكان الشيخ خالد بن خليفة، يرأس الديوان الأميري في قطر، منذ 11 نونبر2014، وعمل قبل ذلك مديرا لمكتب الأمير منذ تولي الأخير الحكم عام 2013.