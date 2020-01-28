البطل الأولمبي السكاح: حظوظنا ضعيفة بأولمبياد طوكيو.. ويجب التركيز على سباقات العدو الريفي لإنتاج الأبطال- فيديو

قال خالد السكاح، البطل الأولمبي في رياضة ألعاب القوى، إن حظوظ العدائين المغاربة بأولمبياد طوكيو تبقى قليلة، وضعيفة، نظرا إلى قوة البطولات العالمية، التي تتطلب مستوى عال.

وأضاف السكاح في تصريح لـ”اليوم 24″، أنه “إن أردنا الخلف في مجال ألعاب القوى، وجب تطوير منظومة سباقات العدو الريفي، التي عرفت تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما تسبب في عدم الحصول على أبطال في المستوى العالي”.

ويعتبر السكاح من بين أحد الأسماء البارزة في تاريخ ألعاب القوى بالمغرب، حيث نجح في تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها التتويج في موسم 1990 و1991 بلقب بطولة العالم للسباقات على الطريق، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى سنة 1991.

كما توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد برشلونة عام 1992 في مسافة 10 آلاف متر، وانتزع الذهبية في نصف الماراثون في دورة أوسلو عام 1994، وحاز النحاسية في مسافة 5000 متر عام 1995.