قوات الحكومة الليبية تُسقط طائرة مسيرة إماراتية داعمة لقوات اللواء حفتر

أعلنت القوات التابعة للحكومة الليبية، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة إماراتية، داعمة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

وذكرت عملية “بركان الغضب” التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، في بيان، أن دفاعاتها الجوية أسقطت الطائرة شرق مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، عقب قصف الطائرة عدة مواقع مدنية داخل المدينة، دون الحديث عن خسائر.

وأظهرت الصور الأولية حطام الطائرة المسيرة تحترق على مساحة واسعة، مما يظهر كبر حجم الطائرة التي تستخدم عادةً في مهمات هجومية.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، قوله إن مسلحين يتبعون لقوات حكومة الوفاق الوطني، أطلقوا النار بكثافة تجاه الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع منخفض شرق المدينة.

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وذكر الشهود أن المسلحين تمكنوا من إسقاط الطائرة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي شتنبر 2019، قدمت حكومة الوفاق شكوى ضد الإمارات، أمام مجلس الأمن الدولي، بتهمة “العدائية ودعم محاولات الانقلاب على الحكومة الشرعية”.

واتهمت الحكومة، نهاية الشهر ذاته، “الطيران الإماراتي المسير” بقصف أهداف “مدنية حيوية” في مدينة سرت (شرق طرابلس)؛ دعما لقوات حفتر، فيما تلتزم أبو ظبي الصمت تجاه تلك الاتهامات.

وتواصل قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.