كابول ترفض مخالفات وإنذارات الهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عُقِدَ اجتماع طارئ بدعوة من المجلس المحلي في كابول لبحث المخالفات والإنذارات التي أصدرتها السلطات ضد أصحاب مصالح وقسائم في المنطقة الشمالية المحاذية للشارع الذي يربط كابول باتجاه الشمال (شارع السهل)، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت اللجنة المحلية للأرض والمسكن في كابول أن النائبين عن القائمة المشتركة، أيمن عودة ومنصور عباس، وعددا من أعضاء المجلس المحلي ورؤساء الأقسام ذات الصلة بالموضوع وأعضاء اللجنة الشعبية حضروا الاجتماع الطارئ.

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وأكدت أن الغرامات تراوحت بين 300,000 شيكل و600,000 شيكل كإنذار قبل اتخاذ إجراءات أخرى.

وأضافت اللجنة: "أكد الحضور على خطورة هذه الخطوة التي تعبر بشكل فاضح عن عدائية المؤسسة لنا والتي تجلت بـ'قانون كامينتس' الذي يعمل على إخراجه لحيز التنفيذ. نؤكد هنا أن خطورة هذه الإنذارات والمخالفات محددة بسقف زمني بعدها من الممكن أن تصل إلى الهدم الفعلي، وهذا ما نحذر منه ونهيب بأهلنا في كابول الوقوف صفا واحدا متكاتفا للتصدي لأي عمل وإجراء مستقبلي".

وانبثق عن هذا الاجتماع لجنة تضم ممثلين عن أصحاب المصالح المتضررة والمجلس المحلي واللجنة الشعبية والقائمة المشتركة.