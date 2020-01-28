العراق: قوة أمنيّة تداهم مكتب قناة فضائية في بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - داهمت قوة أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، مكتب قناة "دجلة" الفضائية في العاصمة بغداد، وقامت بإخراج الموظفين من المقر وغلقه، في خطوة جاءت غداة قرار الأردن إيقاف عمل القناة في عمان لمدة شهر، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت "الأناضول"، عن مصدر أمني لم تُسمّه، القول، إن قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، داهمت مقر القناة الخاصة، فجر الثلاثاء، وأخرجت الموظفين وأغلقت مقرها، فيما لم يصدر أي تعقيب من السلطات العراقية حول الموضوع أو سبب إغلاق مقر القناة.

ويأتي إغلاق مكتب قناة "دجلة" في بغداد غداة قرار الحكومة الأردنية إيقاف عمل القناة لمدة شهر في العاصمة عمان، مقرها الرئيسي، وتضمن الكتاب الصادر عن هيئة الإعلام الأردنية، وقف بث القناة لمدة شهر اعتبارا من الإثنين.

وبررت هيئة الإعلام في الأردن قرارها بـ"مخالفة أحكام قانون تجديد رخصة البرامج التلفزيونية"، إلا أن القناة استمرت بالبث من بغداد بتردد آخر، وذلك حتى الساعة 0:30 بعد منتصف الليلة الماضية.

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ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق منظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على الاستقالة، مطلع كانون أول/ ديسمبر 2019، ويصر المحتجون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغا دستوريا منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 كانون أول/ ديسمبر الماضي، جراء الخلافات العميقة بشأن المرشح.