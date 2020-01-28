النقب: اعتقالات وتهديد مدير مدرسة على خلفية امتحان بجروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (23 عاما) من عرعرة النقب، جنوبي البلاد، وذلك للاشتباه بأنه هدد مدير مدرسة ثانوية في القرية، كان قد قدم شكوى ضد ثلاثة شبان قاموا بعرقلة إجراء امتحان بجروت بسبب عدم إدراج أسمائهم في لائحة مقدمي الامتحان.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في بئر السبع بطلب الشرطة تمديد اعتقال الشاب على ذمة التحقيقات الجارية.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا، بعد ظهر أمس الإثنين، حول قيام ثلاثة شبان بأعمال عنف وتهديد وعرقلة إجراء امتحان بجروت في مدرسة ثانوية بعرعرة النقب.

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واعتقل أفراد الشرطة ثلاثة شبان (19 عاما)، وتبين خلال التحقيقات أنهم رفضوا أن بدء إجراء الامتحان بسبب عدم إدراج أسمائهم لم ترد في لائحة مقدمي الامتحان، وعدم وجود إذن للتقدم إلى الامتحان.

وبعد أن جرى اعتقال الشبان الثلاثة في محطة الشرطة بعرعرة النقب، قام شقيق أحد الشبان بالاتصال إلى مدير المدرسة وتهديده.

يذكر أن مدير المدرسة قام بإلغاء الشكوى التي قدمها بعد ساعتين، لكن ذلك لم يؤثر على مجريات التحقيق، وقامت الشرطة باعتقال الشاب المشتبه بتهديد المدير.