فلسطين تطلب اجتماعا لوزراء الخارجية العرب لبحث "صفقة القرن"

الثلاثاء 28 يناير 2020

تقدمت فلسطين، الثلاثاء، بطلب عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بحضور الرئيس محمود عباس السبت المقبل، لبحث ما يسمى بـ"صفقة القرن".



وطلبت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العريية، عقد هذا الاجتماع، بهدف الاستماع إلى رؤية الرئيس الفلسطيني وبحث ما يسمى بصفقة القرن، التي من المنتظر أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب بيان صادر عن الجامعة.

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ووفق النظام الداخلي للجامعة العربية، يشترط لعقد اجتماع طارئ طلب دولة وموافقة دولتين من الدول الأعضاء البالغ عددها 21 دولة.

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، لاجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاصيل صفقة القرن.

وبالتزامن، فقد أبلغ الرئيس الفلسطيني، مساء أمس، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، رفضه الخطة الأمريكية.