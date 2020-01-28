شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفلة وإصابة 3 من اسرتها بقذيفة للمليشيات وسط مدينة تعز والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 استشهدت طفلة وأصيب 3 من أسرتها بشظايا قذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي الاجرامية ،مساء اليوم، على حي الكرامة وسط مدينة تعز.

Advertisements وقال مصدر طبي إن الطفلة سمية ماجد وعمرها سنة ونصف استشهدت على الفور جراء إصابتها بشظية سكنت دماغها نتيجة سقوط قذيفة مدفعية على منزلهم في حي مستشفى الكرامة". وأضاف المصدر" إن القذيفة أدت كذلك الى إصابة والدي الطفلة وأحد إخوانها ويخضعون حاليا للعلاج".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد طفلة وإصابة 3 من اسرتها بقذيفة للمليشيات وسط مدينة تعز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.