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شكرا لقرائتكم خبر عن قاضٍ حوثي يطرد محامي الصحفيين المختطفين من قاعة المحكمة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
أقدم قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة، الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، في صنعاء، محمد مفلح، الاثنين، على طرد هيئة لدفاع عن الصحفيين المختطفين في سجون الميليشيا، من قاعة المحكمة.
وأفاد رئيس هيئة الدفاع عن الصحفيين المختطفين، المحامي عبدالباسط غازي، بأن القاضي الحوثي، طرد هيئة الدفاع، من قاعة المحكمة، بسبب تمسكها بطلب رده عن نظر القضية.
وأضاف، إن الحادثة وقعت بحضور الصحفيين المختطفين، الذين أيدوا طلب الرد، الأمر الذي أثار غضب القاضي الموالي للحوثيين، ليرد بطرد الهيئة من قاعة المحكمة.
في حين ذكر المحامي عبدالمجيد صبرة، أن إجراءات المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (غير شرعية وحُلت بقرار من مجلس القضاء الأعلى في عدن)، خلال جلسة اليوم (الاثنين) في قضية الصحفيين العشرة كانت غير اعتيادية.
وأبان صبرة، أن المحكمة منعت المواطنين من الدخول إلى قاعتها، بذريعة وجود قضية هامة، مضيفاً إن الجزائية المتخصصة لم تسمح إلا لثلاثة محامين بحضور الجلسة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد إخلالاً بمبدأ علانية المحاكمة، وتجعلها محاكمة عسكرية.
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