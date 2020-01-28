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منظمة CSSW YEMEN تنفذ دورة تدريبية لكادر المساحات الآمنة بالمكلا

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يناير 2020

نفذت منظمة CSSW YEMEN دورة تدريبية لكادرها العامل بالمساحات الآمنة للنساء والفتيات بمدينة بالمكلا ومركز الدعم النفسي بالشحر بقاعة أبراج بن محفوظ للفترة من 20 إلى 23 يناير 2020م والذي يأتي ضمن برنامج خدمات النوع الاجتماعي GBV بتمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

 

قدم الدوره المدربين الاستاذ عبدالله جابر منسق مشروع الحمايه ومدير مركز النازحين بمأرب و الاستاذ عبد ربه يعمر اخصائي الحماية .

 

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وقدمت الدورة بأحدث وسائل العرض واثريت خلالها العديد من المواد الادبية والمحاور  التي تهتم بمبادئ العمل الانساني

مرورا بالحماية المجتمعية والعنف القائم على النوع الاجتماعي GBV والمساحة الآمنة للنساء والفتيات وانتهت باستمارات العمل والتقارير الشهرية .

 

وذكر الاستاذ أصيل جوبان الأمين العام لـ CSSW  فرع المكلا الدور الذي سيقدمه البرنامج من خلال توفير المساحات الآمنة للنساء والفتيات، معرباً عن سعادته في التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFBA في عدد من المشاريع الصحية والاجتماعية التي تخدم محافظة حضرموت.

 

 الجدير بالذكر  أن منظمة CSSW تنفذ عدد من المشاريع الاجتماعية والصحية والتنموية مع منظمات دولية ومحلية

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