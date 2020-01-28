الزعتر: التغييرات الوزارة في قطر شكلية ولن تساهم في إحداث تغيير

الثلاثاء 28 يناير 2020

قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن التغييرات الوزارية الحاصلة في قطر لن تساهم في إحداث تغيير باتجاه حل الأزمات السياسية والاقتصادية المتصاعدة التي تعيشها، لأن الحل للقطريين يتطلب التغيير الجذري ليس في الأشخاص بل وحتى في السياسات المتبعة التي قادت لهذه الأزمة.



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وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: لا يستطيع أمير قطر أن يعفى وزير الخارجية من منصبه ولذلك أبقى على وجوده في الحكومة الجديدة، لأنه لن يرضى شخص أن يستلم ملف الخارجية وهو في هذه الحالة المأساوية من الفشل الدبلوماسي المتصاعد والعزلة التي لم تنجح الدوحة في التخلص منها.

وأكد أن التغييرات الوزارية الحاصلة في قطر هي تغييرات شكلية لم تطال عمق الأزمة التي تعيشها الدوحة، التغيير الحقيقي في قطر يجب أن يتخلص من كافة الوجوه التي قادت الدوحة إلى هذا الوضع وعلى رأس القائمة الأمير تميم الذي جعل بلاده تتخبط في الفشل