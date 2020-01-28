تقرير كردي: تركيا استخدمت قنابل فسفورية في سوريا

الثلاثاء 28 يناير 2020

قدمت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، أمس في باريس تحليلات مختبر سويسري، تؤكد حسب قولها استخدام الجيش التركي قنابل فسفورية في هجومه على شمال البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.



وأكد مختبر ”ويسلينغ“ وجود غير طبيعي لمادة الفسفور الأبيض على عينة من جلد مقاتل كردي أصيب في الهجوم على وحدات حماية الشعب الكردية.

وخلص التقرير الذي صيغ بالإنجليزية، إلى أن ”نوع الإصابة (حروق كيميائية)، إضافة إلى الكمية المرتفعة جدا من الفسفور الموجودة في العينة، يثبتان بأنه تم استخدام مادة الفسفور (ذخائر بالفسفور الأبيض)“.

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وقال الطبيب عباس منصوران، الذي عالج ضحايا القصف التركي، إن بعض الحروق غير الاعتيادية عائدة لاستخدام أسلحة غير تقليدية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي في باريس، إلى جانب نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، وخالد عيسى ممثل الإدارة الذاتية الكردية في سوريا، أن ”الإصابات والأعراض التي ظهرت على الضحايا وغالبيتهم من المدنيين تتماشى مع التعرض لأسلحة كيميائية“.

واتهمت سلطات الحكم الذاتي للأقلية الكردية السورية، اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر، تركيا باستخدام أسلحة غير تقليدية كالنابالم أو الفسفور الأبيض في هجومها.

ونفت تركيا أي لجوء ”لأسلحة كيميائية“، متهمة القوات الكردية ”باستخدامها“ لاتهام أنقرة