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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفجار 4 عبوات ناسفة في طريق المكب الخاص للنفايات بالمكلا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
انفجرت أربع عبوات ناسفة في طريق المكب الخاص للنفايات، التابع لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت بمنطقة بويش شرق مدينة المكلا.
وبحسب ما أفاد به مصدر حضرموت، فإن الانفجار لم ينجم عنه أي خسائر تذكر حتى هذه اللحظة.
وجراء الانفجار، هرع رجال الإطفاء على الفور لإخماد الحرائق التي تسببت بها الإنفجارات.
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