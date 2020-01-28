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شكرا لقرائتكم خبر عن إيران.. مقتل وإصابة 28 شخصا بانقلاب حافلة في محافظة أصفهان والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
قتل 9 أشخاص وأصيب 19 آخرون بجروح، الثلاثاء، نتيجة انقلاب حافلة قرب مدينة ”مباركة“ التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، حسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر في محافظة أصفهان، أن ”حافلة كانت قادمة من العاصمة طهران باتجاه محافظة شيراز جنوب البلاد، انقلبت في تمام الساعة الـ 4:45 من فجر اليوم الثلاثاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 19 بجروح بعدما وصلت الحافلة إلى مدينة مباركة التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران“.
وأوضحت أن ”المسافرين المصابين بجروح جرى نقلهم إلى المستشفيات في محافظة أصفهان لتقديم العلاج لهم“.
وأفادت تقارير حكومية إيرانية في شهر آب/ أغسطس من العام 2017، بأن البلاد فقدت 277 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضية
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