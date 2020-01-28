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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. المليشيا تعتقل رئيس جامعة العلوم وتعين مكانه أحد الهاشميين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يناير 2020
اعتقلت مليشيا الحوثي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء وعينت بديلا بالقوة.
وذكرت مصادر داخل الجامعة أن مسلحين من الجماعة اقتادوا رئيس الجامعة، الدكتور حميد عقلان، إلى المعتقل كما قامت بتوقيف نائب رئيس الجامعة والأمين العام عن العمل.
وعممت الجماعة على الموظفين بقرار يقضي بالإحاطة علما بأنه تم تعيين رئيس للجامعة يدعى عادل المتوكل وهو أحد أبناء السلالة الهاشمية وسبق أن تم تعيينه رئيساً لجامعة آزال قبل حوالي شهر كما تعينه العام الماضي كعميد لكلية الطب جامعة عمران
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