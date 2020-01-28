شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 106 أشخاص في الصين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 28 يناير 2020 م المناطق - الرياض أعلنت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) إلى 106 أشخاص وتسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 30 منطقة على مستوى أرجاء البلاد.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن 976 مريضًا لا يزالون في حالة حرجة، بينما هناك 6973 شخصًا يشتبه بإصابتهم بالفيروس في حين غادر المستشفى 60 شخصًا بعد تعافيهم وذلك حتى نهاية يوم أمس.

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