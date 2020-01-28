شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية لبحث «صفقة القرن» والان نبدء بالتفاصيل

طلبت فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم السبت المقبل، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح له: إن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدي جامعة الدول العربية طلبت اليوم عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب بهدف الاستماع إلى رؤية رئيس دولة فلسطين، وبحث ما يسمى بـ "صفقة القرن" .

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