شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة عسكرية بالجزائر ومقتل طاقمها والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين، و في حدود الساعة العاشرة (00:22)، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خالي من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي /ن ع 5، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده".
و أضاف البيان أنه " اللواء شنقريحة سعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث".
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