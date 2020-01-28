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سقوط طائرة عسكرية بالجزائر ومقتل طاقمها

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سقطت طائرة عسكرية بولاية أم البواقي بالجزائر متسببة في مقتل قائدها ومساعده حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين، و في حدود الساعة العاشرة (00:22)، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خالي من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي /ن ع 5، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده".

و أضاف البيان أنه " اللواء شنقريحة سعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث".

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