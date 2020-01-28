شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة عسكرية بالجزائر ومقتل طاقمها والان نبدء بالتفاصيل

سقطت طائرة عسكرية بولاية أم البواقي بالجزائر متسببة في مقتل قائدها ومساعده حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح أنه "أثناء القيام بطلعة ليلية أمس الإثنين، و في حدود الساعة العاشرة (00:22)، سقطت طائرة عسكرية من نوع سو 30 في مكان خالي من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي /ن ع 5، مما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة و مساعده".

و أضاف البيان أنه " اللواء شنقريحة سعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة أمر بفتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات و أسباب الحادث".