شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تلغي رحلات القطارات والعبارات إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هونج كونج اليوم الثلاثاء أنه تم إلغاء خدمات القطارات والعبارات من وإلى البر الرئيسي الصيني في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد. وقد أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام في مؤتمر صحفي وهى ترتدي قناعا للوجه عن الإجراءات الجديدة، التي تشمل حظر حركة النقل الجوي وأشكال الانتقال الفردي الأخرى.

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