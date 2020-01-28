شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تمنع وصول القوات الأفغانية لموقع تحطم الطائرة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن اشتباكات دارت بين القوات الأفغانية ومسلحين من حركة طالبان لدى محاولة القوات الوصول لمنطقة بوسط البلاد تحطمت فيها طائرة عسكرية أمريكية وتعد معقلا لطالبان.

وأكد الجيش الأمريكي أمس الاثنين تحطم طائرة عسكرية من طراز إي-11إيه في إقليم غزنة لكنه نفى ما أعلنته طالبان عن إسقاطها، ولم يذكر عدد من كانوا على متنها وما إذا كان أي منهم قد قتل في الواقعة.

وقال خالد وردك قائد شرطة إقليم غزنة إن السلطات أرسلت قوات أمن لموقع التحطم في منطقة ده يك بمجرد أن تلقت بلاغا بوقوعه، لكن مسلحي طالبان نصبوا كمينا لتلك القوات.

وأضاف "وفقا لمعلوماتنا، هناك أربع جثث وشخصان كانا على قيد الحياة على متن الطائرة وهما مفقودان"، مشيرا إلى أن القوات تلقت أمرا بعد ذلك بالتراجع والاستعاضة عن ذلك بعملية جوية.