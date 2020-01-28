ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، شتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديث له تناول نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".
وزعمت صحيفة "جروزاليم بوست" أن عباس وصف ترامب بأنه "كلب وابن كلب"، في معرض حديثه عن الاتصال الذي تلقاه من واشنطن ولم يجب عليه، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى متعلقة بهذا الحديث.
وأضافت الصحيفة، أن عباس قال: "اتصلوا بي من واشنطن ولم أحمل الهاتف. قلت لا ، وسأستمر في قول لا..".
وتابع عباس بالقول: "نحن مقبلون على أيام صعبة وسنتحمل عواقب الرفض. يجب تصعيد المقاومة في جميع نقاط الاحتكاك. يجب تشجيع جميع الشباب".
وأوضحت أن عباس ادعى أنه "قيل لي إنني سأدفع ثمنا باهظا لسلوكي الغبي. لم يعد لدي وقت طويل للعيش فيه ولن أخسر كخائن. إما أن أموت كالشهيد أو أرفع العلم الفلسطيني على جدران القدس".
وفي ما يتعلق بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، قال عباس إن من يريد المساعدة مرحب به.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس يعلن المقاومة ويصف ترامب بأنه 'كلب بن كلب' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.